Zawiadomienia do prokuratury po kontrolach CBA w urzędzie marszałkowskim

Pięć zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa złożyło Centralne Biuro Antykorupcyjne w wyniku wielomiesięcznych kontroli urzędów marszałkowskich w całej Polsce. Dwa z nich dotyczą Lubelskiego. Śledczy wezmą pod lupę tworzenie grup producenckich i projekt „Wrota Lubelszczyzny”



Agenci CBA weszli do urzędów marszałkowskich w czerwcu ub.r. Dokumenty sprawdzają do dziś.

Relację z dotychczasowych wyników kontroli na wczorajszym posiedzeniu sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej składał szef CBA Ernest Bejda.

Poinformował, że do „uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa” doszło w pięciu przypadkach. Skutkowało to złożeniem zawiadomień do prokuratury.

– Właściwie w każdym z tych przypadków prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze. Dotyczy to urzędów marszałkowskich z województwa lubelskiego, wielkopolskiego i małopolskiego – wyliczał Bejda.