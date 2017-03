Zawilcowa: Budowa parku opóźni się, kolejna zmiana terminu

Po raz kolejny Urząd Miasta zmienia termin składania ofert w przetargu na urządzenie tego terenu. Powodem są liczne pytania od firm zainteresowanych tym zleceniem.

Na wszystkie pytania miasto musi przygotować oficjalną odpowiedź dostępną dla wszystkich firm chcących stanąć do przetargu. Pierwotnie Ratusz zakładał, że oferty zostaną otwarte 31 stycznia, tym razem mowa jest już o 27 marca i nie wiadomo, czy to ostatnia zmiana terminu. Nie zmienia się to, że miasto oczekuje wykonania wszystkich prac w niecałe półtora roku.

Park przy Zawilcowej ma powstać na zdegradowanym terenie dawnej oczyszczalni ścieków. Jego budowa będzie współfinansowana przez Unię Europejską.