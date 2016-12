Zebrali 1600 podpisów ws. budowy chodnika

Autorzy projektu tłumaczą, że chociaż przy obu tych ulicach mieszka zaledwie 60 rodzin, to dla wielu innych osób jest to codzienna droga do przystanków położonych przy ul. Romera, do podstawówki przy Nałkowskich, przedszkoli, sklepów i kościołów.

Podkreślają, że setki osób idą tędy do położonych niżej ogródków działkowych.

Uchwała, nawet jeśli zostanie przyjęta przez Radę Miasta, nie będzie dla prezydenta wiążąca.