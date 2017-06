W Wilnie lubelscy tancerze zdobyli przepustkę do wielkiego finału w USA (fot. UDS)

Tancerze z UDS Junior z Lublina dostali się do finału World Of Dance, który w tym roku odbędzie się 22 lipca w Los Angeles. Wezmą w nim udział najbardziej utalentowane grupy taneczne z całego świata, które przeszły pierwszy etap eliminacji, odbywających się w ponad 30 krajach.

3 czerwca w Wilnie lubelscy tancerze zdobyli dwa najważniejsze tytuły przyznawane podczas pierwszego etapu kwalifikacji: pierwsze miejsce w kategorii Youth Division – formacji do 18 roku życia oraz nagrodę Crowd Favourite Youth Division; faworyta publiczności. To dało im przepustkę do wielkiego finału w USA.

– Mamy 35 bardzo utalentowanych i zdeterminowanych młodych tancerzy w wieku 12-18 lat, którzy wystąpiliby na tej imprezie po raz pierwszy. Mamy jednak duży problem finansowy związany z tym wyjazdem – mówi Anna Łukasiak, która razem z Adrianem Trepakiem jest choreografem młodych tancerzy.

– Koszt lotu, noclegów, transportu i udziału w imprezie to około 7 tysięcy złotych dla jednej osoby czyli ponad 240 tysięcy złotych za całą grupę. Kwoty związane z wyjazdem są poza możliwościami finansowymi większości rodziców naszych tancerzy. Dlatego mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać sponsorów, którzy będą chcieli nam pomóc.

Tancerze UDS co roku reprezentują województwo lubelskie na najbardziej prestiżowych imprezach tanecznych. Do największych osiągnięć tanecznych w kategorii hip hop, zdobytych w latach 2007-2016 przez Studio Tańca UDS podczas imprez rozgrywanych pod patronatem International Dance Organization, należy 9 tytułów Mistrza Świata, 12 tytułów Wicemistrza Świata, 8 Brązowych Medali Mistrzostw Świata, 6 tytułów Mistrza Europy, ponad 80 medali oraz tytułów Mistrzów i Wicemistrzów Polski.