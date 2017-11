Zginął pod cysterną, którą chciał zatrzymać. 13 śmiertelnych wypadków przy pracy w tym roku

Od początku roku do 10 listopada do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie zgłoszono 160 wypadków przy pracy. Zginęło w nich 13 osób, a 182 zostały ranne.

Jak informuje OIP najczęściej do wypadków przy pracy dochodzi w wyniku upadków z wysokości, podczas obsługi maszyn (głównie urazy dłoni i stóp), w wyniku wypadków drogowych i podczas użytkowania wózków widłowych.

Jak doszło do niektórych wypadków?

* W czasie opadania ściętego drzewa poszkodowany wszedł w strefę niebezpieczną i został uderzony przez opadające drzewo. W wyniku doznanych obrażeń poszkodowany zmarł.

* W czasie załadunku cysterny samochód nagle zaczął się przemieszczać. Kierowca, który znajdował się na zewnątrz pojazdu próbował go zatrzymać. Jednak, gdy biegł w stronę kabiny poślizgnął się i wpadł pod koła cysterny, przez którą został przejechany. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym.

* W trakcie wykonywania prac konserwacyjnych linii do cięcia blach doszło do uruchomienia noży maszyny i pochwycenia oraz wciągnięcia prawej stopy poszkodowanego przez wał nożycowy maszyny.

* Upadek z wysokości około 8 metrów podczas ścinania korony drzewa. W wyniku upadku poszkodowany doznał ciężkich obrażeń ciała.

* W celu umycia dachu kurnika poszkodowany został podniesiony na dach w łyżce ładowarki teleskopowej. W chwili, gdy poszkodowany znalazł się na dachu, spadł na betonową posadzkę z wysokości około 6 metrów.

* Podczas udrażniania ręką przepływu truskawek ze stołu sortowniczego poszkodowany włożył rękę do pompy podającej owoce do mrożenia. Łopatki pompy obcięły mu końce dwóch palców dłoni.

* Poszkodowany ustawiał strugarkę SCM do produkcji elementów ościeżnic. Po wymianie narzędzi i regulacji maszyny poszkodowany włożył rękę do strefy niebezpiecznej, co spowodowało przecięcie 4 palców.

* Poszkodowany był podnoszony do góry na widłach wózka, palce ręki dostały się między ruchome części wózka. Poszkodowanemu amputowano dwa palce.

Do wypadków przy pracy dochodzi także w rolnictwie. Województwo lubelskie jest niechlubnym liderem statystyk w Polsce pod względem ilości zgłoszonych do KRUS wypadków. W przeciągu 9 miesięcy tego roku zgłoszono ich aż 1894. Zginęła jedna osoba. Dla porównania w analogicznym okresie roku 2016 w województwie lubelskim zgłoszono 2000 wypadków w rolnictwie, z czego 5 wypadków śmiertelnych.

