Po zamontowaniu części architektonicznych i detali ołtarzy na swoje miejsce wrócą obrazy i rzeźby. Wśród nich jest obraz „Pożar miasta Lublina”.

Lubelscy dominikanie prowadzą prace w ramach unijnego projektu. Gotowe jest już m.in. ogrzewanie podłogowe. Powstało też dodatkowe wejście do bazyliki z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Remont w bazylice dotyczy też prac budowlanych i konserwatorskich przy samej bazylice jak i i konserwacji siedmiu ołtarzy oraz ambon i obrazów.

Prace konserwatorskie są już praktycznie na ukończeniu. – Część obrazów, które znajdują się jeszcze w pracowni konserwatorskiej wróci do bazyliki jeszcze przed Wielkanocą, ponieważ niektóre z nich jeszcze dosychają – mówi dr Dariusz Kopciowski, lubelski wojewódzki konserwator zabytków. – Reszta obrazów zostanie przywieziona niedługo po świętach.

Obrazy są wcześniej skanowane przez Krzysztofa Janusa z Politechniki Lubelskiej. – Wszystko po to można było je do woli powiększać i pokazywać szczegóły – wyjaśnia dr Kopciowski.

Pod względem materiału i koloru uporządkowana zostanie posadzka w kościele. – Zabiegaliśmy o to aby we wnętrzu zostało jak najwięcej oryginalnego kamienia. I ten kamień będzie. Sporo tej starej posadzki udało się zachować, choć będą wprowadzone również nowe płyty. Dotyczy to przede wszystkim nawy głównej jak i prezbiterium – mówi lubelski wojewódzki konserwator zabytków.

Prace mają zakończyć się wraz z końcem czerwca.

Mimo prowadzonych prac konserwatorskich przy ołtarzach, liturgie aż do Świąt Wielkanocnych są odprawiane w kościele. W niedzielę w bazylice przy ul. Złotej będzie prowadzona kwesta remontowa. W intencji wszystkich ofiarodawców dominikanie modlą się w każdą niedziele podczas mszy świętej.