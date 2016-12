Zielony Budżet Obywatelski. Gdzie Lublin powinien się zazielenić?

Jeszcze w grudniu ma być ogłoszony termin naboru projektów do tzw. Zielonego Budżetu Obywatelskiego. W zaproponowanych przez mieszkańców miejscach – chociaż nie we wszystkich – samorząd Lublina ma posadzić nową roślinność

Zielony budżet to nowość. Na pomysły zgłaszane przez mieszkańców Ratusz rezerwuje 2 mln złotych i – jak zapowiada –nie uszczupli o tę kwotę funduszy przeznaczonych na zieleń. Ma to być odrębna, dodatkowa pula pieniędzy. Dzielona ma być na nieco innych zasadach niż „standardowy” budżet obywatelski.

– Nie planujemy procedury związanej z głosowaniem – mówi Piotr Choroś z Urzędu Miasta. To główna różnica. Zgłoszone projekty oceni specjalna komisja i to ona wskaże zwycięzców.

Projekty, na specjalnym formularzu, będzie mógł zgłaszać każdy, kto ma ukończone 16 lat i mieszka w Lublinie, przy czym nie będzie wymagany meldunek. Co ważne, pomysły będą mogły zgłaszać też spółdzielnie, szkoły, czy stowarzyszenia, czyli wszyscy mieszczący się w określeniu „osoba prawna”.

Miejsca wskazywane do „zazielenienia” nie muszą należeć do miasta lub być własnością Skarbu Państwa. Równie dobrze można wskazywać tereny prywatne, ale pod pewnym warunkiem. Taka działka nie może być trwale ogrodzona, a autor projektu musi dołączyć zgodę właściciela nieruchomości wraz z podpisaną przez niego deklaracją, że miejsce pozostanie ogólnodostępne przez co najmniej dziesięć lat.

Ratusz zapowiada, że już na etapie zgłaszania projektów będzie służyć pomocą mieszkańcom. Porad udzielać mają eksperci, których lista zostanie podana do publicznej wiadomości, razem z danymi kontaktowymi.

Po zamknięciu naboru wszystkie zgłoszone pomysły trafią do specjalnego zespołu, który je oceni. Później projekty zostaną skierowane do rad dzielnic, które też będą mogły wyrazić swoją opinię. Wszystko to potem trafi na biurko prezydenta Lublina, a ostateczny wybór projektów ma należeć do „Panelu Ekspertów”, których powoła prezydent Lublina.

W regulaminie Zielonego Budżetu Obywatelskiego miasto zastrzegło sobie prawo do modyfikacji projektu z „przyczyn obiektywnych”, a także prawo do cięć w projekcie gdyby okazało się, że jego wartość przekracza wcześniejsze szacunki. Realizacja projektów zapowiadana jest na wiosnę.