Zima w Lublinie. Gdzie odśnieżą najpierw, do kogo dzwonić po pomoc?

Które ulice powinny być odśnieżone niezwłocznie, które nieco później, a gdzie pług dojedzie dopiero wtedy, gdy zaczną się tego domagać mieszkańcy? Do kogo zadzwonić, by poprosić o odśnieżenie ulicy? Dzisiaj pierwsza część zimowego poradnika

Odśnieżaniem miejskich dróg zajmuje się w Lublinie pięć firm, którym takie prace zleca Zarząd Dróg i Mostów. Ale nie wszystkie ulice oczyszczane są równie szybko. Te najważniejsze objęte są tzw. pierwszą kolejnością odśnieżania, a mniej ważne są odwiedzane przez pługi w drugiej lub trzeciej kolejności. O tym, co to oznacza piszemy poniżej.

Są jednak ulice, na które pług zajeżdża tylko „interwencyjnie”, czyli po sygnałach od mieszkańców. Aby poprosić o odgarnięcie śniegu z takiej ulicy, należy zadzwonić pod dyżurny numer Zarządu Dróg i Mostów (tel. 81 466 57 89).

Telefoniczne dyżury pełnione są w każdy dzień tygodnia od godziny 6 do 21. W innych porach, w krytycznych wypadkach, można dzwonić do Straży Miejskiej pod nr 986. Trzeba pamiętać, że na „interwencyjnie” odśnieżane ulice pługi będą wysyłane dopiero wtedy, gdy nie będą mieć nic do zrobienia na ważniejszych drogach.

I kolejność odśnieżania

Na ulicach zaliczonych do najlepszej kategorii luźny śnieg może zalegać na jezdni nawet do dwóch godzin po ustaniu opadów, a nawet do czterech godzin od ustania opadów może występować błoto pośniegowe. Gołoledź powinna zniknąć najpóźniej w ciągu dwóch godzin od jej stwierdzenia. Za to nawet w trakcie opadów i zamieci nie może być zasp ani zajeżdżonego śniegu.

II kolejność odśnieżania

Na tych ulicach luźny śnieg może zalegać nawet do czterech godzin od ustania opadów, a błoto pośniegowe nawet przez sześć godzin. Na zwalczenie gołoledzi można czekać nawet cztery godziny, dopuszczone jest też wystąpienie warstwy zajeżdżonego śniegu „o grubości nie utrudniającej ruchu”.

III kolejność odśnieżania

Te ulice są wprawdzie „objęte zimowym utrzymaniem”, ale zaspy (tak, zaspy) mogą się na nich utrzymywać nawet przez sześć godzin po tym jak przestanie padać śnieg. Równie długo może zalegać luźny śnieg, a nawet pięć godzin można czekać na usunięcie gołoledzi. Mało tego, miasto dopuszcza na tych ulicach występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu i to tak grubej, że aż utrudniającej ruch.

Tyle mają sprzętu

Do odśnieżania ulic miasto ma do dyspozycji: 38 dużych solarek z pługami, 18 małych solarek, 12 ładowarek, 5 równiarek lub pługów wirnikowych i 10 samochodów do wywozu śniegu.

• Jutro wykaz miejsc, głównie chodników, które na zlecenie miasta powinny być odśnieżane ręcznie