Zjazd pielęgniarek i położnych w Lublinie. Chcą lepszych warunków pracy

– Najważniejsze tematy, które zostały poruszone podczas tego zjazdu to obsady w oddziałach szpitalnych, kształcenie przed- i podyplomowe oraz wynagrodzenia, które powinny być zgodne z wykształceniem i kwalifikacjami – mówi Andrzej Tytuła, przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. – Co do obsad dyżurów to chcemy, żeby nie dopuszczano do sytuacji kiedy na dyżurze są jedna lub dwie pielęgniarki. Chodzi o pełne zabezpieczenie pacjentów ale też i samych pielęgniarek. Co do kształcenia, to pielęgniarki powinny mieć możliwość podnoszenia kwalifikacji zgodnie z ustawowym obowiązkiem. (kp)