Złamany ząb i siniaki. Koszykarze staną przed sądem za atak na kibica z Lublina

Prywatny akt oskarżenia przeciwko koszykarzom wpłynął właśnie do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód. Sprawa dotyczy incydentu, do którego doszło 1 grudnia ubiegłego roku. W lubelskiej hali Globus zmierzyły się wtedy ze sobą drużyny TBV Start Lublin i Polpharma Starogard Gdański. Po zakończeniu spotkania dwaj czarnoskórzy zawodnicy z Gdańska podeszli do trybun. Tam miało dojść do napaści na Pawła K., kibica lubelskiej drużyny.

– Kiedy chciałem podać im rękę to Anthony M. uderzył mnie w ręce bez powodu. Michael H. uderzył mnie w twarz i okolice nosa – wyjaśnia Paweł K., uzasadniając akt oskarżenia.

W wyniku uderzenia w twarz mężczyzna stracił fragment zęba. Miał również rozcięte dziąsło i posiniaczony nos. Całe zajście zarejestrowały kamery monitoringu. Nagrania to w tej chwili jeden z głównych dowodów w sprawie.

Na ich podstawie sportowcy zostali już ukarani przez Polski Związek Koszykówki. Tłumaczyli, że pod ich adresem kierowano rasistowskie hasła. Zdecydowało jednak nagranie z monitoringu. Obaj sportowcy odpowiedzą teraz za naruszenie nietykalności, za co grozi grzywna lub do roku pozbawienia wolności.