Złodziej telewizora zatrzymany. Ktoś go rozpoznał na nagraniu z monitoringu

O sprawie pisaliśmy jakiś czas temu. Złodziej był poszukiwany od 24 września. Wykorzystał nieuwagę obsługi hotelu i wyniósł telewizor z jednego z pokoi. Sprzęt warty był 900 zł. Mężczyznę nagrała kamera monitoringu zainstalowana w hotelu.

25-latek wpadł w poniedziałek dzięki anonimowej informacji przekazanej telefonicznie. Ktoś rozpoznał go na upublicznionym w internecie nagraniu. To mieszkaniec Lublina. Niedawno wyszedł z zakładu karnego, gdzie przebywał za rozboje i kradzieże. Przyznał się do kradzieży telewizora, powiedział, że sprzedał go na targowisku.

Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.