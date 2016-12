Złodziejki podstępem okradły mieszkańca Lublina

W ostatni piątek do jednego z mieszkań przy ul. Skrzetuskiego w Lublinie zapukały dwie kobiety. Powiedziały, że przysłano je by sprawdziły instalację wodną, gdyż w bloku miało dojść do awarii. Nie podejrzewając niczego złego mężczyzna wpuścił kobiety do środka.

Gdy jedna z nich weszła z gospodarzem do łazienki, druga przeszukała dom. Po ich wyjściu mężczyzna zorientował się, że stracił ponad 3 tys. zł.

Policjanci przestrzegają przed działaniem złodziei i oszustów. Ich pomysłowość nie zna granic. By wzbudzić nasze zaufanie podszywają się pod pracowników różnych firm i instytucji. Próbują okraść lub oszukać szczególnie osoby starsze i samotne.