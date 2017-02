Złóż życzenia na Walentynki i wygraj kolację

Zasady są proste. Głosowanie będzie odbywało się w dwóch kategoriach:

1. Najładniejsze zdjęcie zakochanych

2. Najciekawsze życzenia

Życzenia należy wysyłać drogą SMS-ową pod numer 7248 (koszt SMS-a 2,46 zł). Treść życzeń należy poprzedzić prefiksem walenty (przykład: walenty.życzenia). Życzenia zostaną opublikowane 14 lutego w Dzienniku Wschodnim i na naszej stronie internetowej. Objętość wiadomości nie może przekroczyć 160 znaków (najlepiej również, by SMS nie zawierał polskich znaków). Zdjęcia należy wysyłać na adres: promocja@dziennikwschodni.pl.

Zarówno życzenia, jak i zdjęcia można przesyłać do 13 lutego. Głosowanie poprzez sondę internetową potrwa do 17 lutego. Zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymają voucher na romantyczną kolację we dwoje do wykorzystania w dowolnym terminie.



Regulamin konkursu