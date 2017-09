Zmarł bp Kazimierz Ryczan, wieloletni profesor KUL

Kazimierz Ryczan urodził 10 lutego 1939 w Żurawicy k. Przemyśla. W latach 1956-1963 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Od roku 1966 kontynuował specjalistyczne studia teologiczne na KUL. W 1976 r. rozpoczął pracę naukową na lubelskiej uczelni, a dwa lata później obronił doktorat. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego i został powołany na Kierownika Katedry Socjologii Religii w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. 11 września 1993 roku przyjął sakrę biskupią i objął posługę ordynariusza diecezji kieleckiej, nie rezygnując z pracy naukowo-dydaktycznej w KUL. Do roku 2011 był kierownikiem Katedry Socjologii Religii, a regularne wykłady prowadził do 2013 r.

Zainteresowania naukowe bp. Ryczana obejmowały socjologię religii i katolicką naukę społeczną, m.in. problematykę powołań kapłańskich i zakonnych, tradycji religijnej, koncepcji ładu społecznego i roli Kościoła w życiu społecznym. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych z tego zakresu. Wypromował 14 doktorów.

Wyjeżdżał na stypendia naukowe do Instytutu Katolickiego w Paryżu oraz na Uniwersytet Katolicki w Leuven. W czasie pracy na KUL był m.in. sekretarzem, a potem I wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej „Solidarności” (1980-81), wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Konwiktu księży studentów (1983-93). Był m.in. członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polsk, Rady Naukowej, przewodniczącym Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Społecznych Iustitia et Pax, a także Krajowym Duszpasterzem Ludzi Pracy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w bazylice katedralnej w Kielcach. Msza Święta żałobna pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza zostanie odprawiona w poniedziałek 18 września o godz. 17. Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego – we wtorek 19 września 2017 r. o godz. 15. Ciało zmarłego zostanie złożone w krypcie bazyliki.