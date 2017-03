Zmarł Stanisław Leszczyński, założyciel Zespołu Tańca Ludowego UMCS

Stanisław Leszczyński urodził się 27 sierpnia 1926 roku w Liśniku Dużym. Od września 1941 r. do końca okupacji był żołnierzem Batalionów Chłopskich, uczestniczył w akcji „Burza” Armii Krajowej. Po wojnie ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W 1953 r. rozpoczął pracę w Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie. W tym samym roku założył uczelniany Zespół Tańca Ludowego, którym kierował do 30 września 2009 r. Był też inicjatorem Międzynarodowych Lubelskich Spotkań Folklorystycznych w Lublinie i Poleskiego Lata z Folklorem we Włodawie.

Stanisław Leszczyński za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej kultury i osiągnięcia w działalności artystycznej i społecznej w 2003 roku został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Był też uhonorowany Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Partyzanckim, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Walecznych oraz Złotym i Srebrnym Medalem Zasłużony dla Kultury Gloria Artis.

W listopadzie ubiegłego roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbył się benefis z okazji jego 90. urodzin i 70-lecia pracy artystycznej.