Zmiana drogowa na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Ducha

Zmiana, która zaszła w weekend polega na zamknięciu jezdni al. Sikorskiego po stronie ul. Jagiellońskiej. Cały ruch został przeniesiony na jezdnię biegnącą po stronie LPEC, która została zbudowana od nowa.

Kierowcy jadący od ronda Honorowych Krwiodawców w dół muszą się liczyć z tym, że za ul. Popiełuszki zostaje im tylko jeden pas ruchu. Niżej, na wjeździe na skrzyżowanie (już za estakadami) są dwa pasy. Jeden do skrętu w stronę Warszawy, a drugi to pas do skrętu w prawo dla wszystkich pojazdów, który dla taksówek i autobusów jest też pasem do jazdy na wprost w ul. Ducha. Nikomu innemu nie wolno jechać na wprost, przynajmniej teoretycznie.

Kierowcy jadący al. Sikorskiego pod górę wracają na „swoją” jezdnię przy Jagiellońskiej. Natomiast jadąc al. Solidarności od strony Warszawy trzeba na wysokości Jagiellońskiej, na wysokości dawnej zatoki przystankowej, zjechać na przeciwną jezdnię, a skręt w prawo, czyli w al. Sikorskiego możliwy jest w rejonie estakad.

Nic nie zmienia się na Puławskiej, która jest odcięta od al. Solidarności. Zmian nie ma też na skrzyżowaniu al. Sikorskiego z ul. Jagiellońską, gdzie wolno skręcać tylko w prawo.

Obecna organizacja ruchu ma być utrzymana przez kilka miesięcy. – Mimo zimowej aury wykonawca nie przerywa prac mając na celu ograniczenie czasu utrudnień w ruchu drogowym – informuje Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. – W okresie zimowym wykonawca zaplanował rozebranie nawierzchni al. Solidarności i al. Sikorskiego przy ogródkach działkowych i wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego palami betonowymi – dodaje. Równocześnie budowana ma być kanalizacja burzowa.

Zaawansowanie całej przebudowy skrzyżowania jest oceniane na 65 proc. Najważniejsze części, czyli estakady, są już gotowe, wymagają jednak prac wykończeniowych. Wykonano na razie tylko jeden z nasypów prowadzących na wiadukt, prace przy drugim przerwała zima. Gotowa jest już betonowa konstrukcja kładki dla pieszych przerzuconej nad al. Solidarności, w grudniu zamontowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Ducha z Północną. Sama konstrukcja Północnej powinna być gotowa wiosną, wcześniej zaś na murze zabezpieczającym skarpę ma się pojawić okładzina.

Przebudowa powinna się zakończyć najpóźniej w październiku tego roku. Jej koszt to 65,9 mln zł.