Zmiana rozkładu jazdy pociągów. Jak pojedziemy do Warszawy, Krakowa, Katowic?

Pociągi z Lublina w stronę Warszawy będą odjeżdżać o godzinie

• 5.00 (dalej do Poznania, gdzie rozdzieli się na pociągi do Zielonej Góry i Szczecina),

• 5.48 (dalej przez Częstochowę i Katowice do Bielska Białej),

• 6.57 (do Warszawy Zachodniej),

• 7.55 (dalej w Bydgoszczy dzieli się na pociągi do Gdyni i Kołobrzegu)

• 9.50 (dalej przez Łódź Widzew i Kalisz do Wrocławia)

• 11.58 (dalej do Poznania), • 13.50 (tylko do Warszawy Wschodniej)

• 15.40 (dalej do Bydgoszczy Głównej)

• 17.50 (dalej przez Koluszki do Częstochowy, ale w soboty tylko do Warszawy Zachodniej)

• 19.55 (do Warszawy Zachodniej, bez sobót).

Odjazdy z Warszawy Centralnej do Lublina zaplanowano na godz.

• 5.50 (bez niedziel) • 7.50 • 9.50 • 11.50 • 13.55 • 15.50 • 16.50 • 17.50 • 19.50 i • 20.50.

Z Lublina do Krakowa wyjedziemy o godz. • 6.43 (bez niedziel) i • 18.46.

Pociągi z Lubina do Katowic będą wyjeżdżać o godz.

• 5.48 (dalej do Bielska-Białej)

• 8.20 (dalej do Wrocławia)

• 12.23 (dalej do Wrocławia, od dnia 17 stycznia odjazdy przeniesione na godz. 13.06) i

• 16.25 (bez sobót, dalej do Gliwic).

Z Lublina do Rzeszowa o

• 5.45 • 8.40 (bez niedziel) • 12.29 (wybrane dni, część kursów do Zagórza) • 13.00 • 16.35 (dalej do Przemyśla) • 17.28 • 20.30 (bez sobót).

Taki rozkład obowiązywać ma do 10 czerwca. Następnego dnia zamknięte na czas przebudowy zostaną tory do stolicy, a pociągi do Warszawy, których ubędzie, pojadą przez Lublin Północny, Lubartów, Parczew, Łuków i Siedlce. Składy jadące w stronę Krakowa, Katowic i Wrocławia pojawiają się w tym „objazdowym” rozkładzie dopiero w... Dęblinie.