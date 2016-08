Zmiany w Radiu Lublin. Nowa ramówka, logo i nowe głosy od września

Szefostwo rozgłośni zapowiada, że za dnia (inaczej, niż wieczorem) radio ma grać lżej i nie wymagać od słuchaczy zbyt dużego zaangażowania. – To ma być lubiany towarzysz – mówi Małgorzata Piasecka, redaktor naczelna.

W dni powszednie odświeżone poranki (od godz. 6 do 9) poprowadzą Robert Brzozowiec i Artur Kalicki. O godz. 9 stery przejmie duet Magdalena Fijałkowska i Paweł Błędowski. Blok od godz. 12 do 13 to czas na „Pogotowie Radiowe” (Magdalena Lipiec lub Dariusz Turecki), czyli interwencje mające wzruszać i dać wiedzę jak z danej sytuacji wyjść. Od godz. 13 do 15 w „Drugiej połowie dnia” (Józef Szopiński lub Agnieszka Krawiec) radio obiecuje wieści kulturalne i poradniki, a od godz. 15 do 17 (Ryszard Majewski lub Tomasz Spicyn) ma grać dla mocno zajętych i tych w autach.

– To, że wysiądziemy z samochodu nie spowoduje, że stracimy wątek – mówi Piasecka. Od godz. 17 w „Aktualnościach” (Dorota Choma lub Marzena Lewandowska) ma być temat dnia, dyskusja i publicystyka.

W złożonym z takich bloków radiu znajdą się krótkie, kilkuminutowe „inserty” na różne tematy: od męskiej kuchni, przez motoryzację po diety i zielarstwo. Co się nie sprawdzi, spadnie z anteny. – Bardzo się cieszę z jednego insertu – mówi Mariusz Deckert, prezes radia i wskazuje na historyczne wtręty Wojciecha Drewniaka znanego z lekkich opowieści o historii na portalu YouTube.

Bardziej wymagające radio zaczynać mają o godz. 19 godzinne audycje tematyczne, zaś w piątki koncert na żywo lub retransmitowany. Na godz. 20 przesunięto wieczór z reportażem. – Między 18 a 19 słuchacze nie zawsze mogli słuchać reportażu w całości – tłumaczy naczelna.

Czas od godz. 21 do 23 to audycje muzyczne, choć inne niż teraz, a od godz. 23 do 1 trwać mają nocne rozmowy o problemach, z wyjątkiem piątków, gdy Józef Szopiński relacjonować ma imprezowe życie miasta.

Nowością jest nie tylko ramówka, ale i stworzenie regularnych oddziałów. Pierwszy otwiera się w Białej Podlaskiej, drugi ma być w Zamościu, a po ich testach kolejne także w Chełmie i Puławach. Ma to pozwolić na rozmowy na żywo z gośćmi w oddziałowych studiach, ale umożliwi też (nie wiadomo jeszcze od kiedy) nadawanie w jednym czasie odrębnych wiadomości dla kierowców w Lublinie, Chełmie...

Radio zmienia też stronę internetową oraz logo. To stare odświeżano od lat 90.Dominik Smaga