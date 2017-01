Zmiany w rozkładzie jazdy od środy. Nowa linia, inna do likwidacji. Co jeszcze?

Linia nr 11 pojedzie z os. Widok przez ul. Jana Pawła II, Wrotkowską, Nowy Świat, Kunickiego, al. Piłsudskiego, Lipową, Al. Racławickie, Długosza, Popiełuszki, al. Smorawińskiego, al. Kompozytorów Polskich, Elsnera i Związkową do Węglarza. Wybrane kursy będą zajeżdżać na Rapackiego.

Dla mieszkańców Czubów będzie to jedyne połączenie z Nowym Światem, a także najszybszy dojazd do ul. Kunickiego. A dla mieszkańców Rudnika to najszybsze i nie tak „poplątane” jak linia 74 połączenie z miasteczkiem akademickim. Ale będzie kursować tylko w dni powszednie i to dość rzadko, bo co 60 minut, a tylko w szczycie co 30.

Co jeszcze czeka pasażerów od 1 lutego? Dobrą wiadomością dla bawiących się lub pracujących nocą jest brak zmiany rozkładu linii nocnych, których dodatkowe kursy weekendowe będą utrzymane do wakacji.

38

Mocno „rozrzedzony” zostanie za to rozkład dziennej linii 38, która jeszcze dziś będzie jeździć przeważnie co 40 minut, a od jutra tylko co 60, nie licząc czterech dodatkowych kursów dziennie. W weekendy linia ta zacznie kursy dopiero po 8 rano. Cięcia są tłumaczone przez Zarząd Transportu Miejskiego małym zainteresowaniem pasażerów.

35

W Świdniku na trasie linii 35 pojawi się nowy przystanek na żądanie na ul. Kusocińskiego koło składu budowlanego. Dwa kursy tej linii (odjazdy z Felina o 6.17 i 14) będą wydłużone do przystanku Świdnik stadion, skąd w powrotną drogę autobusy odjadą o godz. 6.45 i 15.20.

75 i 30

Korzystną zmianą może się okazać likwidacja linii 75 kursującej do miejscowości Smugi. W zamian dojadą tam wybrane kursy linii 30, też wyłącznie w dni powszednie, ale nieco częściej niż linia 75. Jeżeli nowe godziny odjazdów nie okażą się dla problemem, to pasażerowie spod Lublina tylko zyskają, bo linią 30 bez przesiadki dojadą już nie tylko do ronda Honorowych Krwiodawców, ale też do uczelni, Plazy, Aqua Lublin, czy Dworca Głównego PKP. Odjazdy ze Smug o godz. 4.49, 6.14, 6.47, 8.43, 10.12, 12.12, 13.11, 14.14, 15.14, 16.14, 17.14, 17.49, 19.51 i 22.09.

74

Na linii 74 przybędzie kursów wydłużonych w dni powszednie do Łagiewnik. Teraz jest ich pięć dziennie, a będzie osiem. Z ul. Hempla odjadą o 6.30, 8.15, 11.20, 12.40, 14.20, 16.05, 17.20 i 21. Powrotne odjazdy z przystanku Łagiewniki PGE o godz.: 6.08, 6.38, 7.14, 9.03, 12.03, 13.28, 15.13, 17.03, 18.23 i 22.03.

25

Na innej linii podmiejskiej, 25 do Prawiednik, w soboty i niedziele uruchomiony zostaje dodatkowy kurs o godz. 22.05 z przystanku przy parku Bronowickim.