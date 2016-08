Zmiany w rozkładzie jazdy w Lublinie od 1 września

Jutro wejdzie w życie nowy rozkład jazdy autobusów i trolejbusów. Jedyną zmianą trasy jest wydłużenie linii 47 przez Zelwerowicza, Poligonową i Willową do Zbożowej. Jadąc w przeciwnym kierunku linia ta wybranymi kursami ma docierać do pętli Felin Europark. Linia 38 zostaje zachowana jako całotygodniowa.

Co poza tym? Niemal wszystkie linie wrócą do częstotliwości kursów sprzed wakacji. I tak np. najczęściej kursująca linia 151 pojedzie w dni powszednie co 7-8 minut, w soboty co 10, a w niedziele co kwadrans. Linia 159 w dni powszednie pojedzie co 7-8 minut w szczycie, w soboty co 20 minut, a w niedziele co pół godziny.

Główne linie autobusowe 10, 18, 26, 31, 32, 39 i 57 w dni powszednie pojadą co 15 minut, w soboty co 20, w niedziele co 30. Z tą samą co one częstotliwością w dni powszednie mają kursować linie 158 i 160, zaś niedziele linie 153 i 155.

Linie 152 i 154 w dni powszednie spotkamy co 30 minut, w soboty co 40 minut, w niedziele co 60.

Jedynymi liniami, które pojadą rzadziej, niż przed wakacjami są linie 153, 155 i 158, co dotyczy wyłącznie rozkładów niedzielnych.