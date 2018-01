Zmiany w szpitalu przy al. Kraśnickiej. Oddział i izba przyjęć zmienią miejsca

W środę szpitalny oddział ratunkowy wojewódzkiego szpitala przy al. Kraśnickiej zostanie przeniesiony do izby przyjęć planowych, a ta z kolei do izby pediatrycznej. Taka zamiana była konieczna ze względu na rozbudowę i modernizację SOR, która już się rozpoczęła.

– Dzięki tej inwestycji znacznie poprawi się komfort pacjentów. Powierzchnia szpitalnego oddziału ratunkowego zwiększy się z obecnych 600 mkw do 1100 mkw. Zostanie dobudowana jedna kondygnacja – zapowiada Gabriel Maj, dyrektor szpitala wojewódzkiego przy al. Kraśnickiej w Lublinie. – Będzie osobne wejście dla pieszych i osobne dla karetek. Do tej pory było wspólne. Poprawa infrastruktury ma wpłynąć na szybszą obsługę naszych pacjentów. Zwiększy się efektywność triażu czyli systemu tzw. selekcji pacjentów ze względu na stan zdrowia i zagrożenie życia.

Jak informuje dyrektor, najbardziej intensywne prace będą prowadzone w lutym. W związku z tym przyjmowanie pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym będzie ograniczone. – Oczywiście nie odmówimy nikomu pomocy, ale uświadamiamy pacjentom, że czas oczekiwania może być dłuższy i żeby w miarę możliwości kierowali się do innych placówek – tłumaczy dyr. Maj. – Remont potrwa do końca roku. Poza poprawą warunków lokalowych w ramach inwestycji zostanie także kupiony nowoczesny sprzęt, co również wpłynie na jakość opieki.

Remont szpitalnego oddziału ratunkowego to kolejna duża inwestycja po modernizacji lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (chodzi o dostosowanie do nocnych lotów – przyp. aut.), które zakończyła się w ubiegłym roku.

Koszt obu inwestycji to 12 mln zł z czego na modernizację lądowiska poszło 680 tys. zł. Połowę finansuje urząd marszałkowski, połowę – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.