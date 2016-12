Zmiany w taryfikatorze mandatów od 2017 roku. Za co możemy dostać punkty?

Od 1 stycznia 2017 roku w tabelach z karami pojawi się kilka nowych pozycji, za złamanie których będą grozić surowe konsekwencje punktowe. Mowa tutaj m. in. o spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu (grozi 6 punktów karnych). 5 punktami będzie karana jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Za nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym policjant nałoży 6 punktów. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo będzie „kosztowało” 3 punkty.

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik, w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku, zostanie ukarane 3 punktami karnymi.

To nie koniec zmian. W 2017 roku zmienią się zasady redukcji punktów karnych. Do tej pory co 6 miesięcy kierowca mógł udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i odbyć stosowne szkolenie, które eliminowało z dorobku punktowego 6 punktów.

Teraz ma się to zmienić, bowiem po przekroczeniu 24 punktów policjant nie będzie zabierał kierowcy prawa jazdy, ale poprzez starostę skieruje osobę na kurs doszkalający. Następnie, jeśli w ciągu 2 lat zmotoryzowany ponownie popełni ponad trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo drogowe, wówczas traci uprawnienia.