Znaną lubelską szkołę czeka przeprowadzka. Uczniowie wrócą tu dopiero w przyszłym roku

Siedzibę szkoły czeka gruntowny remont. Do odnowionych pomieszczeń uczniowie wrócą we wrześniu... przyszłego roku.

Po trzech różnych miejscach rozproszony będzie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Vetterów mieszczący się przy Bernardyńskiej.

– Przetarg na roboty budowlane chcemy ogłosić jeszcze w lutym – zapowiada Tadeusz Dziuba, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w lubelskim Urzędzie Miasta, który będzie zlecać i nadzorować remont u Vetterów. – To będą przede wszystkim prace we wnętrzach. Na zewnątrz prace będą prowadzone od strony kościoła. Wymiany wymaga też niewielki fragment dachu, gdzie pojawiły się przecieki.

W środku budynku jest bardzo dużo do zrobienia. – Będą przebudowywane sanitariaty, skuwane tynki, poprawiane podłogi. Podniesiemy standard wnętrz – zapowiada dyrektor. W budynku wymieniana ma być również stara instalacja elektryczna. Wartość przetargu, jak wynika z oficjalnych dokumentów, oszacowano na ponad 6 mln zł. Remont będzie nie tylko kosztowny, ale też długotrwały. – Zakładamy, że prace potrwają do wakacji w roku 2019 – dodaje Dziuba.

>>> Przeczytaj także: Przez reformę edukacji uczą się od rana do nocy. Materiał z trzech lat muszą przerobić w dwa

Przebudowy wnętrz nie da się pogodzić z prowadzeniem lekcji, dlatego uczniowie będą musieli opuścić budynek. Władze miasta już przygotowują taką przeprowadzkę. – Mamy na to czas do 26 marca – uspokaja Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor miejskiego Wydziału Oświaty i Wychowania.

Miasto nie jest w stanie przenieść całego Zespołu Szkół Ekonomicznych do jednego budynku, dlatego szkoły będą na czas remontu rozproszone. Liceum ma trafić do siedziby szkoły muzycznej przy Narutowicza 32a. Technikum przeprowadzi się do gmachu przy ul. Farbiarskiej, który jest siedzibą VII Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła ma również korzystać z pomieszczeń przy ul. Królewskiej, gdzie działają szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

>>> Koniec gimnazjów i ogromne zamieszanie. "Cieszę, że moje dziecko nie jest o rok młodsze"

Samorząd musi jeszcze zapewnić salę gimnastyczną dla liceum, bo w siedzibie szkoły muzycznej nie ma sali gimnastycznej, tylko koncertowa. – Będziemy rozmawiali o tym z innymi szkołami w pobliżu – mówi Dumkiewicz-Sprawka. – Chcemy to jak najlepiej rozwiązać.

Szkoła zaprasza

Mimo przeprowadzki, szkoła ze 152-letnią tradycją będzie prowadzić normalną rekrutację. Kandydaci nie będą musieli szukać sekretariatu, bo znajdą go na miejscu, przy Bernardyńskiej 14. W remontowanym gmachu wydzielone będą trzy pomieszczenia na potrzeby rekrutacji.

Już za tydzień, 22 lutego w Zespole Szkół Ekonomicznych odbędzie się Dzień Otwarty (początek o godz. 9.30) dla wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki. Kandydaci będą mogli poznać nauczycieli i ofertę szkół. Zwiedzą też wnętrza, które w przyszłym roku będą pachnieć nie tylko tradycją, ale też nowością.

>>>