Znów zabrakło chętnych na budynek Instytutu Psychologii UMCS

Podobna sytuacja miała miejsce przy pierwszym przetargu ogłoszonym w maju. Uniwersytet za swoją nieruchomość wraz z przyległym do niej skwerkiem oczekiwał co najmniej 7 mln 653 tys. zł. Za pozyskane pieniądze uczelnia chciała wybudować nową siedzibę Instytutu Psychologii oraz Wydziału Politologii na terenach u zbiegu ul. Głębokiej i Pagi.

- Jest jeszcze za wcześnie na to, by mówić o dalszych krokach w tej sprawie. Decyzja zapadnie najprawdopodobniej dopiero we wrześniu - mówi Katarzyna Kozielewicz z biura prasowego UMCS.

Na sprzedaż ma trafić także sąsiedni budynek, w którym mieści się Wydział Politologii. Uczelnia na razie nie ogłosiła przetargu dotyczącego tego budynku.

W tym miejscu rozważane jest utworzenie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej RP. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi w tej sprawie rozmowy z samorządami województwa lubelskiego i miasta Lublin.