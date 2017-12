Żółw trzymany na smyczy, legwan hodowany na parapecie. Tak ludzie traktują zwierzęta

– Każdego roku mam około 40-60 interwencji, czyli co najmniej kilka w miesiącu. Większość to zwierzaki po przejściach, okaleczone. Najwięcej pojawia się ich w wakacje, po komuniach i po Gwiazdce – mówi Gorzkowski z Fundacji Epicrates, która pomaga egzotycznym zwierzętom.

W większości przypadków okazuje się, że ludzie nie wiedzieli, jak zapewnić opiekę wymagającym niespodziankom. Tłumaczenia bywają kuriozalne. Na przykład ciepłolubny legwan zielony trzymany był na parapecie w temperaturze 18 stopni. Właściciele stwierdzili, że „nie mieli sumienia trzymać zwierzaka w zamknięciu”.

– Najczęściej nie mają odwagi się tłumaczyć i wyrzucają zwierzę albo podrzucają pod jakiś sklep zoologiczny lub lecznicę. Niekiedy dzwonią i informują, że gdzieś stoi w jakimś kartonie. Bywa, że mówią iż zwierzaka znaleźli. Rzadko się zdarza, by oddawali zwierzę osobiście, a jeśli już to z historią typu „to był zwierzak syna, który wyjechał do Anglii” – opowiada Gorzkowski.

Pod jego opieką znalazł się m. in. pyton tygrysi, który był prezentem na komunię. Znudził się dziecku po miesiącu i rodzice przynieśli go, prosząc o pomoc. Pojawił się też skorpion, który był prezentem na gwiazdkę, niespodzianka dla całej rodziny.

– Z ostatnich przypadków, to mamy agamę brodatą, znalezioną skrajnie wyziębioną na trawniku. Okazało się, że ma wiele złamań. Niedawno trafił też żółw stepowy mocno zdeformowany. Musiał być trzymany w fatalnych warunkach i źle karmiony - dodaje Gorzkowski, który na Facebooku publikuje zdjęcia okaleczonych zwierzaków.

Zobaczcie sami. Można powiedzieć, że miały sporo szczęścia, bo trafiły w dobre ręcie i dzięki ciężkiej pracy, w większości przeżyły. Niektóre zdjęcia są jednak przerażające.