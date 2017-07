Za miesiąc ma być gotowy węzeł przesiadkowy w Wandzinie. – Węzeł umożliwi dojazd koleją lub busem do Lublina lub Lubartowa, bez martwienia się o parkowanie auta w mieście – mówi wójt gminy Lubartów

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w miejscowości Wandzin wraz z parkingiem P&R, B&R oraz ponad 250-metrowego odcinka drogi to jedna z naszych najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych – mówi wójt Krzysztof Kopyść.

Węzeł powstaje w ramach projektu „Mobilny Lubelski Obszar Funkcjonalny”. Jego koszt to blisko 400 tys. zł.

– Roboty już trwają. Myślę, że mieszkańcy naszej gminy będą mogli skorzystać z węzła już za miesiąc, półtora. Węzeł umożliwi dojazd koleją lub busem do Lublina lub Lubartowa, bez martwienia się o parkowanie auta w mieście. Będzie można nawet wybrać się do stolicy, bo jeden z pociągów jadących do Warszawy zatrzymuje się w Wandzinie – dodaje wójt.

W tym roku na inwestycje drogowe gmina Lubartów wyda 7 mln zł. Wczoraj podpisano z wykonawcami umowy na przebudowę 7 odcinków dróg gminnych. Prawie kilometr nowej nawierzchni pojawi się w tym roku w Szczekarkowie i w Nowodworze. Nowe drogi powstaną w Rokitnie, Wólce Rokickiej, Baranówce i Skrobowie.

Gmina prowadzi obecnie budowę drogi gminnej na odcinku od granicy Lubartowa (ul. Hutniczej) do Łucki.

– Będzie to droga zbiorcza z łącznikami do ul. Lubelskiej i drogi krajowej nr 19. W pierwszym etapie powstanie 916 m, a cała droga będzie mieć ponad 2 kilometry – dodaje wójt.

Trwa także przebudowa drogi gminnej w Skrobowie-Kolonii (367 m) oraz budowa dróg wewnętrznych w Szczekarkowie, Wandzinie i w Łucce-Kolonii.