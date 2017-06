ZUS rozsyła listy do 19 mln osób. Informuje o stanie konta emerytalnego

ZUS rozpoczął wysyłkę prawie 19 mln pism. Około 900 tysięcy listów trafi do mieszkańców województwa lubelskiego. Całość korespondencji ma dotrzeć do klientów do końca sierpnia. Informacja opisuje stan konta emerytalnego na 31 grudnia 2016 roku. Zakład przygotowuje ją dla każdego ubezpieczonego, który na koncie w ZUS ma co najmniej jedną składkę.

Dokument przedstawia sumę zwaloryzowanych składek oraz kwotę kapitału początkowego. Wskazuje też, ile składek ubezpieczony zgromadził na tzw. subkoncie w ZUS oraz jaka kwota trafiła do otwartego funduszu emerytalnego (jeżeli ktoś jest członkiem OFE). Informacja zawiera też zestawienie składek emerytalnych z poszczególnych miesięcy 2016 roku.

Ubezpieczeni, którzy mają co najmniej 35 lat, dostają również wyliczenie hipotetycznej emerytury w dwóch wariantach: gdyby już do emerytury nie pracowali i bazowali tylko na składkach dotychczas zebranych oraz gdyby pracowali i odprowadzali składki w średniej wysokości dotychczasowych wpłat. Kolejne dwa wyliczenia hipotetycznej emerytury uwzględniają dodatkowo składki zgromadzone na subkoncie w ZUS. Co ważne, te wyliczenia dotyczą obecnie obowiązującego wieku emerytalnego, a nie obniżonego, który będzie obowiązywał od października.

– Pamiętajmy, że prezentowana w informacji hipotetyczna emerytura to nie wynik subiektywnych decyzji ZUS, ale efekt lat naszej aktywności zawodowej, efekt odkładanych przez lata składek. ZUS jedynie przeprowadza proste matematyczne obliczenia. Wpływ zaś na działanie matematyczne mamy my sami i nasza praca – mówi Ewa Kosowska, dyrektor departamentu ubezpieczeń i składek centrali ZUS.

W dokumencie, obok danych o składkach i wyliczeń emerytury, jest również informacja o tym, jakie świadczenia przysługują z ZUS osobom opłacającym składki na ubezpieczenia społeczne. Informacja ma być podana w przystępny sposób; zawiera też wyjaśnienia, co oznaczają poszczególne pozycje.

Osoby zarejestrowane na Platformie Usług Elektronicznych ZUS informację o stanie konta znajdą na swoim profilu w PUE.