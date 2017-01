ZUS wyciąga dłoń do dłużników. Na co mogą liczyć?

– Naszym zadaniem jest dobranie formy wsparcia do sytuacji finansowej przedsiębiorcy, który się do nas zgłosił. Pomagamy mu w wypełnieniu wniosku, podpowiadamy, jakie dokumenty trzeba dostarczyć, żeby finalnie podpisać umowę z ZUS – mówi Agnieszka Skowron, doradca ds. ulg i umorzeń z Lublina.

Na tym się nie kończy. Doradca jest do dyspozycji dłużnika także w trakcie realizacji umowy z ZUS, czyli na przykład spłaty ratalnej.

– Liczymy na to, że dzięki nowej organizacji pracy, będziemy jeszcze sprawniej rozpatrywać wnioski zadłużonych. Mamy nadzieję, że wzrośnie liczba przedsiębiorców, którzy wychodzą z długów składkowych dzięki układom ratalnym. Doświadczenia z regionów, gdzie doradcy już działają, są obiecujące – dodaje Piotr Waszak, dyrektor oddziału ZUS w Lublinie.

Przedsiębiorca, który wie, że zabraknie mu pieniędzy na opłacenie składek, może umówić się z ZUS na przesunięcie terminu zapłaty. Jeśli natomiast dług już istnieje, można rozłożyć go na raty. To zresztą najpopularniejsza forma pomocy, z jakiej korzystają płatnicy w regionie. W ubiegłym roku do ZUS w województwie lubelskim wpłynęło prawie 1,9 tys. wniosków o układy ratalne. W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest umorzenie długu.