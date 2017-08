Związkowcy kontra dyrekcja COZL. Nadal nie ma porozumienia

– Regulamin wynagrodzeń, który dotychczas funkcjonuje w szpitalu nie przewiduje maksymalnej stawki wynagrodzeń na konkretnym stanowisku. Są tylko określone minimalne zarobki. Teraz dyrektor w ramach procesu restrukturyzacji wprowadził zmiany i określił maksymalną stawkę – mówi nam anonimowo jeden ze związkowców z COZL. – Nie wiadomo, na jakiej podstawie, bo w tej kwestii nie ma żadnego dialogu. Jesteśmy poza tym procesem, mimo że wielokrotnie proponowaliśmy współpracę w tym zakresie i ustalenie nowego regulaminu wynagradzania.

Zdaniem związkowców obniżki płac to jedyne działania, które podjęła dyrekcja w zakresie planu naprawczego dla szpitala. – Naszym zdaniem inne działania, o których wspominał dyrektor, są pozorne, na przykład optymalizacja zakupów czy rozmowy z NFZ w sprawie kontraktowania zakresów nieonkologicznych. W tych sprawach nic się nie dzieje, nie ma żadnych dokumentów ani symulacji oszczędności, które by na to wskazywały – twierdzi nasz rozmówca i dodaje: Wygląda więc na to, że dyrekcja szuka oszczędności wyłącznie kosztem pracowników.

– Spotykaliśmy się ze związkami zawodowymi kilkanaście razy. Rozmowy trwały od 3 do 28 lipca. Trudno jest z nimi negocjować. Jeśli nie zgadzamy się na ich propozycje, to po prostu wstają od stołu – mówi Jerzy Kuliński, dyrektor COZL. – Przedstawialiśmy też symulacje oszczędności, które uzyskamy po obniżkach wynagrodzeńw ramach restrukturyzacji. Szacujemy, że będzie to około 11 milionów złotych w ciągu roku.

Dyrektor zaprzecza, że to jedyne działania w ramach planu naprawczego. – Cały czas zmienia się struktura szpitala, niektóre komórki są łączone, są też likwidowane stanowiska, które generują koszty a z punktu widzenia organizacyjnego są zbędne – mówi Kuliński. – Co do optymalizacji zakupów jest to proces, podobnie jak negocjacje z NFZ. Nie można więc oczekiwać, że efekty będą widoczne od razu.

Zapewnia, że na początku września mają zostać przeprowadzone przez NFZ postępowania konkursowe, w których szpital weźmie udział.