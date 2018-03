"Zwierciadła" na scenie II LO im. Jana Zamoyskiego

Tym razem każdy zainteresowany występami początkujących aktorów ze szkół ponadgimnazjalnych całego województwa może obejrzeć najciekawsze pokazy.

- W tym roku zdecydowaliśmy się wyjść do szerszej publiczności – mówi Weronika Janczak, młodzieżowy koordynator Festiwalu ds. mediów. – W środę o godz. 18.00 w ramach „Klubu festiwalowego” w Teatrze im. Andersena w CSK będzie można oglądać spektakle oraz spotkać się z początkującymi artystami.

Podczas tegorocznych „Zwierciadeł” młodzi artyści prezentują się na scenie przed profesjonalnym jury. Grupa, która zwycięży w XV Spotkaniach Teatralnych Zwierciadła weźmie udział w ogólnopolskim finale. Organizatorem Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych jest Fundacja TEAM Teatrikon.

- „Zwierciadła” są jednym z argumentów, które przekonały mnie do nauki w II LO. Jeszcze w gimnazjum chodziliśmy je oglądać. Zawsze marzyłam, żeby chodzić do szkoły, która je organizuje – przyznaje Magdalena. - Interesuje mnie teatr, ale nie wiem, czy chciałabym związać się zawodowo z aktorstwem. Po maturze będę starała się dostać na weterynarię. Nigdy jednak nie wiadomo, co człowieka w życiu spotka więc warto wykorzystywać wszystkie okazje. Stąd mój udział w Zwierciadłach – dodaje Anna Majewska, z Lubartowa.