Zwolniona z COZL prof. Starosławska wojewódzkim konsultantem w dziedzinie onkologii

– W wyborze prof. Starosławskiej nie miały znaczenia żadne kwestie związane z jej zwolnieniem z funkcji dyrektora COZL, czy też toczące się sprawy sądowe. Jest ona przede wszystkim wybitnym onkologiem i wojewoda chce wykorzystać jej olbrzymie doświadczenie w tej dziedzinie – mówi Marek Wieczerzak, doradca wojewody lubelskiego. – W ubiegłym roku był wakat na tym stanowisku, bo tyle trwała procedura wyboru konsultanta na kolejną kadencję.

Przypomnijmy, że Zarząd Województwa zdecydował o dyscyplinarnym zwolnieniu prof. Starosławskiej 22 marca ubiegłego roku. Przyczyną zwolnienia były wyniki kontroli w centrum, które ujawniły szereg nieprawidłowości. Chodzi o przetargi na dostawę leków dla szpitala. Była szefowa COZL była związana umowami-zlecenie na prowadzenie badań klinicznych z firmą Roche Polska sp. z o.o., należącą do szwajcarskiego koncernu Roche. Ta sama firma wygrała w latach 2013–2015 pięć przetargów ogłaszanych przez COZL. Za dostarczenie leków do szpitalnej apteki Roche Polska otrzymała łącznie prawie 16 mln zł. Sprawa trafiła do prokuratury.

Była szefowa COZL podkreślała m.in., że decyzja Zarządu Województwa nie znajduje żadnego uzasadnienia w faktach. O przywrócenie na stanowisko dyrektora walczy w sądzie. Kolejna rozprawa została wyznaczona na 26 kwietnia.