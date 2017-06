Życzenia na Dzień Ojca 2017: Wierszyki - krótkie, śmieszne, poważne

---

Dziś dzień ojca Drogi Tato. Co Ty dzisiaj powiesz na to? Ślę Ci szczere me życzenia. Czy w twym życiu to coś zmienia? Mam nadzieję, że się cieszysz i że dzisiaj się nie spieszysz. Bo to święto jest dla ciebie, byś urządził je dla siebie.

---

Dzień Ojca jest raz w roku, szczęśliwy i pełen uroku. W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia: zdrowia, szczęścia i powodzenia.

---

Dla Tatusia dzięcioł stuka, Ryczy krowa, brzęczy mucha, Osioł skacze, aż do nieba - Zawsze Tatę kochać trzeba!

---

Dziś 23 czerwca - święto każdego taty. W ten dzień radosny każde dziecko pamięta, by złożyć ojcu życzenia w dniu jego święta. Dlatego z całego serca Ci życzę, tato, miłości, radości i szczęścia i byś zawsze był uśmiechnięty!

---

Na Dzień Ojca ślę życzenia, bo to nie jest bez znaczenia. Jesteś dobry dla mnie Tato. Chcę Ci podziękować za to. Wspierasz mnie od urodzenia. Więc się nigdy już nie zmieniaj.

---

Tato, Tato ukochany, my życzenia Ci składamy. Przesyłamy jakby z procy, sto całusów z całej mocy.

---

W dniu tak pięknym i wspaniałym, życzę Ci Tato sercem całym, dużo zdrowia, sto lat życia i milion złotóweczek do zdobycia.

---

Ojcem każdy może być, ale by być tatą, trzeba być wyjątkowym jak Ty



---

---

Powiem krótko, Lecz serdecznie: Drogi Tatko, Żyj nam wiecznie !

---

---

