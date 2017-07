Do zdarzenia doszło w środę. Niewybuchy znaleźli dwaj 13-latkowie, którzy bawili się na boisku w pobliżu lasu. Kilkanaście metrów od tego miejsca zauważyli zardzewiałe przedmioty. Wydawało im się, że są to pociski, dlatego zadzwonili do swojej mamy.

Kobieta wezwała na miejsce policjantów. Mundurowi rozpoznali, że były to pocisk przeciwpancerny i artyleryjski oraz granaty moździerzowe. Niewybuchy miały zapalniki i materiał wybuchowy. Policjanci do czasu przybycia saperów zabezpieczyli znalezisko. Wkrótce pociski zostaną zneutralizowane na poligonie.