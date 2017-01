Chcą trafić do młodszych klientów. Zakłady mięsne z odświeżonym wizerunkiem

Zmiana wizerunku to wynik badań i konsultacji marketingowych. Cel to m.in. wzmocnienie rozpoznawalności marki.

– Poprzez odświeżenie wizerunku chcemy również w większym stopniu niż dotychczas dotrzeć do młodych ludzi. Firma Łuków, obecna na rynku od ponad 40 lat, jest bardzo dobrze znana starszemu pokoleniu. Czas na to, by po produkty z Łukowa coraz chętniej sięgali młodsi konsumenci, szukający dobrych, polskich produktów – mówi Justyna Niemczuk, dyrektor handlowy Zakładów Mięsnych Łuków.

Nowa identyfikacja wizualna ma akcentować wysoką jakość produktów z "zielonego regionu wschodniej Polski". – Marka Łuków, poprzez nowy wizerunek, pragnie zakomunikować konsumentowi, że mięsa i wędliny powstają z pasji, z przywiązania do tradycji i szacunku do natury – tłumaczy Monika Gątarz, kierownik działu marketingu.

Od lutego zmienią się też opakowania produktów. – Zyskają nowy, uwypuklający design, który pozwoli na wyróżnienie się produktów na półce – stwierdza Gątarz.

Cały proces rebrandingu potrwa kilkanaście miesięcy.