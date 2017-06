Odnaleziono szczątki Antoniego Dołęgi. Ukrywał się przed SB blisko 37 lat

Ten żołnierz AK i WiN zmarł w 1982 roku, ukrywał się do końca życia u mieszkańców powiatu łukowskiego. Pochowano go również po kryjomu. Dopiero w marcu tego roku mieszkaniec wsi Popławy-Rogale ujawnił miejsce pochówku.

We wtorek pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, pod nadzorem prokuratora przeprowadzili ekshumację zwłok.

– Dostaliśmy informację o tym miejscu, gdzie miały znajdować się szczątki, pojechaliśmy na oględziny. Faktycznie w ziemi odnaleziono mogiłę i szczątki ludzkie. Teraz należy wykonać badania DNA w zakładzie medycyny sądowej, by potwierdzić tożsamość i określić przyczynę zgonu – mówi prokurator Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Ale okoliczni mieszkańcy i członkowie rodziny nie mają wątpliwości że chodzi o "Znicza". – Miał amputowaną lewą nogą, obok była proteza. Wszystko się zgadza – mówi Tadeusz Brzozowski, przewodniczący rady powiatu łukowskiego, który był przy ekshumacji.

– Chorąży Dołęga ukrywał się w moim rodzinnym domu przez kilkadziesiąt lat, aż do 1974 roku – opowiada Brzozowski. – Wiedza była powszechna że "Znicz" u miejscowych się ukrywał, ale nigdzie to nie było wynoszone, bo wiadomo co za to groziło. Ludzie się obawiali. Udało nam się zidentyfikować kilkadziesiąt takich rodzin u których pomieszkiwał "Znicz" – dodaje przewodniczący.

– Był gorącym patriotą, bohaterem. Cierpiał niezmiernie, nie tylko z powodu amputowanej nogi, ale przecież zerwał w ogóle kontakty z rodziną. Od ludzi u których się ukrywał mamy jego zeszyty z malunkami i wierszami, ok. 20 obrazów-akwareli. Miał więc artystyczną duszę – zauważa mieszkaniec Trzebieszowa.

Spocznie przy kolegach



Rodzina zdecydowała, że zostanie pochowany właśnie na cmentarzu w Trzebieszowie, gdzie spoczywają m.in. jego koledzy z oddziału zbrojnego z łukowskiego obwodu WiN. – To ewenement. Możemy powiedzieć, że to najdłużej ukrywający się w Europie partyzant – stwierdza dr Jarosław Kopiński, który bada tematykę powojennego podziemia na Lubelszczyźnie.

– Udało mu się tak długo, bo powiat łukowski to był specyficzny teren zaścianków szlacheckich. W okresie powstania styczniowego na tych terenach ludzie ukrywali przecież ks. Stanisława Brzóskę. A grupa Dołęgi najdłużej działała na Lubelszczyźnie, do 1954 roku. W 1955 roku żołnierze się ujawniali, a Dołęga pozostał w ukryciu. Chociaż są dowody że Służba Bezpieczeństwa szukała go, m.in. poprzez rodzinę, a jak wiemy on zerwał z nią kontakt – podkreśla Kopiński.

Bohater

*Antoni Dołęga urodził się w 1915roku w Farfaku koło Łukowa. Przed wojną ukończył szkołę podoficerską przy 84 pułku piechoty w Pińsku. W stopniu kaprala walczył we wrześniu 1939 roku. W czasie okupacji działał w konspiracji. W 1944 roku wcielony został do 2 Armii Wojska Polskiego i walczył w jej szeregach do maja 1945 r., kiedy to z grupą żołnierzy zdezerterował pod Budziszynem i wrócił w rodzinne strony. Tam nawiązał kontakt z oddziałem zbrojnym por. Józefa Matusza ps. Lont, działającym w łukowskim obwodzie WiN. Patrole z tego oddziału organizowały akcje wymierzone przeciwko nowej władzy, opierając się o szeroko rozbudowaną siatkę współpracowników.

Akowcy zmuszeni zostali do pozostania w konspiracji i ukrywania się przed sowieckim aparatem bezpieczeństwa. W 1951 r., po śmierci Lonta, dowództwo oddziału, który liczył wówczas 20 osób, przejął Dołęga. Kolejne zasadzki, obławy i działania agenturalne UB doprowadziły do wykruszenia się żołnierzy Dołęgi. Kilku ostatnich ujawniło się w 1955 r. A Dołęga ukrywał się przed aparatem represji przez 37 lat.

*na podstawie informacji z www.trzebieszow.gmina.pl