Opóźnienia przez remont na trasie Lublin - Warszawa. PKP "urealni" czas postoju w Łukowie

– Niestety remont linii kolejowej nr 7 między Lublinem a Warszawą wymusił zmianę przebiegu trasy pociągów z Lublina, które muszą korzystać z linii kolejowej nr 30 przez Lubartów, Parczew, Radzyń Podlaski i Łuków, aby dojechać do Warszawy – pisze parlamentarzysta z Międzyrzeca Podlaskiego. – Linia nr 30 nie jest zelektryfikowana, co powoduje, że pociągi korzystają z lokomotyw spalinowych, które w Łukowie są wymieniane na lokomotywy elektryczne – dodaje Żmijan.

A to z kolei powoduje opóźnienia pociągów kursujących na linii kolejowej nr 2 z Terespola, Białej Podlaskiej i Międzyrzeca Podlaskiego do Warszawy. – Często pociągi jadące od Terespola są łączone z pociągami z Lublina, co powoduje znaczne opóźnienia w stosunku do rozkładu. Z informacji przekazywanych przez mieszkańców wynika, że opóźnienia pociągów wynoszą nawet 180 minut – zwraca uwagę w swojej interpelacji poseł PO.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel zapowiada, że PKP Intercity wprowadzi zmiany w kursowaniu pociągów, ale wydłużony czas przejazdu będzie obowiązywał jeszcze do grudnia. – Spółka PKP Intercity poinformowała, że liczba opóźnionych pociągów jadących na trasie Warszawa–Terespol ze względu na konieczność łączenia ze składami jadącymi z Lublina wynosi 110 pociągów, a średni czas opóźnień tych składów wynosił 15 minut – podaje Bittel.

Ale od 3 września PKP Intercity ma „urealnić czasy przejazdu pociągów w rozkładzie jazdy”. – Spółka podjęła już wszelkie możliwe działania mogące wpływać na czas postoju w Łukowie – zapewnia wiceminister.

– Poza tym od początku września planujemy zrezygnować z prowadzenia grupy wagonów relacji Łuków–Terespol–Łuków w pociągu TLK Pomarańczarka. W zamian uruchomimy pociąg bezpośredni na trasie Warszawa Zachodnia–Terespol–Warszawa Zachodnia. Oznacza to redukcję liczby składów, dla których konieczne są manewry na stacji Łuków z 9 do 7 pociągów – dodaje Agnieszka Serbeńska, rzecznik prasowy PKP Intercity.

– Jak rozwiązać problem opóźnionych pociągów ? Skorygować rozkład i wydłużyć czas przejazdu. Szkoda, że PKP likwiduje skutki, a nie przyczyny opóźnień – komentuje poseł Żmijan.