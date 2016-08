Prowadził rower na jezdni. Wjechał w niego samochód. 64-latek nie żyje

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną 23.00 w Gołaszynie. Policjanci którzy udali się we wskazane miejsce ustalili, że doszło do potrącenia pieszego przez samochód marki Volvo, którym kierował 22-latek z gminy Wojcieszków.

64-letni mieszkaniec gminy Łuków doznał poważnych obrażeń ciała. Mimo reanimacji prowadzonej na miejscu zdarzenia i w szpitalu mężczyzna zmarł.

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że pieszy w chwili potrącenia przez auto prowadził rower. W tym czasie kierowca volvo wyprzedzał inny pojazd.

Łukowscy policjanci pod nadzorem prokuratora będą prowadzili śledztwo, które ma ustalić dokładny przebieg i okoliczności tragicznego zdarzenia.