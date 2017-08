W tej bibliotece tętni życie. Rozmowa z laureatką Nagrody im. Anny Platto

– Myślę, że kluczem do naszego sukcesu jest to, że w oryginalny sposób podchodzimy do zarządzania biblioteką – mówi Iwona Brodzik, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach. Brodzik została tegoroczną laureatką Nagrody im. Anny Platto.