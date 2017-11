Wjechał prosto pod pociąg. 59-latek miał sporo szczęścia [zdjęcia]

Do wypadku doszło we wtorek przed godziną 18.00 na ul. Wiatraki. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, pociąg osobowy relacji Dęblin – Łuków, uderzył w opla. W wyniku tego zdarzenia kierujący osobówką 59-letni mieszkaniec Stoczka Łukowskiego został przewieziony do szpitala. Na szczęście okazało się, że urazy mężczyzny są niegroźne, jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący oplem dojechał do niestrzeżonego przejazdu kolejowego, a następnie nie zatrzymał się przed znakiem STOP i wjechał wprost pod pociąg osobowy. Mimo tego, że maszynista gwałtownie hamował, doszło do uderzenia lokomotywy w opla.

Teraz prowadzący postępowanie funkcjonariusze ustalą szczegóły i przebieg wypadku, sprawdzą dlaczego 59-latek nie zachował szczególnej ostrożności i wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy.