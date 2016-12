Wyszedł z więzienia, brutalnie pobił żonę i groził śmiercią

Do awantury doszło we wtorek przed godziną 17. Policjanci, którzy interweniowali w jednym z domów w gminie Stoczek Łukowski, zastali tam zakrwawioną kobietę. Na miejsce przyjechała karetka, która zabrała ją do szpitala.

Okazało się, że kobietę zaatakował niebezpiecznym narzędziem jej 59-letni mąż. Mężczyzna uciekł z domu przed przyjazdem policjantów. Ukradł żonie torebkę z pieniędzmi i dokumentami.

Następnego dnia rano mężczyznę zatrzymali łukowscy kryminalni. Nie potrafił on logicznie wytłumaczyć swojego postępowania. Bandyta w przeszłości wchodził w konflikt z prawem, kilka miesięcy temu opuścił Zakład Karny i groził żonie zabójstwem.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Wczoraj łukowski Sąd przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i zastosował wobec niego środek zapobiegawczy. Najbliższe trzy miesiące 59-latek spędzi w tymczasowym areszcie.