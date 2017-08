Zalew Zimna Woda wygląda jak śmietnik. Ale odzyska dawny blask. Ruszyły prace

Władze miasta nie ukrywają że teraz 16-hektarowy teren przypomina śmietnik.- Dzisiaj to miejsce nie zachęca do kąpieli, jest tu pełno śmieci i wodorostów. Chemicznie nie da się tego wyczyścić - tłumaczy Dariusz Szustek burmistrz Łukowa.

Dlatego miasto przystąpiło do kompleksowej kilkuetapowej rewitalizacji zalewu. - Za rok w wakacje miejsce będzie nie do poznania, będzie można się tu kąpać - zapowiada Szustek. Na początek, firma Budownictwo Wodne ze Stalowej Woli, która zajmuje się inwestycją, wypuści wodę ze zbiornika. - Następnie dno będzie czyszczone mechanicznie - zaznacza burmistrz.

Zanim to nastąpi, z zalewu odłowione będą ryby. Dno będzie też pogłębione, a skarpy wzmocnione. A istniejące tu molo zdemontowane. Zakres prac obejmie również budowę nowego pomostu, ciągu pieszo – rowerowego wokół zbiornika oraz przygotowanie fundamentów pod liny naciągowe wyciągu narciarskiego. - To będzie piękne miejsce do wypoczynku i rekreacji -zapewnia burmistrz. Na czas budowy, przez ok. 10 miesięcy zalew będzie zamknięty.

Pierwsza część rewitalizacji pochłonie ok. 3,8 mln zł. Na kolejne etapy, miasto chce pozyskać dofinansowanie w ramach programu rewitalizacji obszarów miejskich. Na tym jednak nie koniec. Na terenach łukowskiego OSIR-u powstają dwa pełnowymiarowe boiska piłkarskie i dwa korty tenisowe. Wszystko dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu.