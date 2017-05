63 proc. Polaków nie przeczytało w ubiegłym roku ani jednej książki. Kogo czytamy najchętniej?

Kultura literacka nie jest obecnie kulturą dominującą. Nie ma sensu załamywać nad tym rąk, to jest po prostu fakt. Trzeba mieć na uwadze, że współczesny człowiek wolnego czasu ma niewiele. Jeżeli jest to zaledwie kilka godzin podczas weekendu, jeśli jest to krótki urlop w ciepłym kraju, to trudno oczekiwać, że poświęci go na czytanie książki - mówi Arkadiusz Bagłajewski, historyk literatury