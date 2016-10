Bohaterowie z Czartorycha. Stanisław Koter

Wśród wielu absolwentów I Liceum im. ks. A. J. Czartoryskiego, które niedawno obchodziło swoje stulecie można spotkać osoby, które na trwałe zapisały się nie tylko w historii Puław. To byli uczniowie, którzy niejednokrotnie narażali swoje życie dla ratowania kraju. Na ślad jednego z takich bohaterów wpadł Robert Och, puławski historyk, którego zainteresowała wystawa przedwojennych świadectw w Muzeum Oświatowym.

Stanisław Koter – bo o nim mowa – urodził się w 1901 r. w Puławach. W 1914 r. ukończył rosyjską szkołę powszechną i rozpoczął naukę w szkole realnej w Puławach, założonej jeszcze przez Stanisława Eustachiewicza. Szkoła ta została wkrótce przekształcona w gimnazjum Czartoryskich. Ukończył ją w 1923 r.

– Koter już w szkole przejawiał zainteresowanie działalnością społeczną – mówi Robert Och, znany puławski historyk i regionalista. – W gimnazjum prowadził szkolny sklepik, najpierw sam w nim sprzedawał, potem został głównym magazynierem; dzięki niemu w szkole rozwinęła się działalność spółdzielcza.

W styczniu 1924 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole powszechnej w Godowie (obecnie pow. opolski). Nie miał wówczas jeszcze pełnego wykształcenia pedagogicznego, ale został zatrudniony na podstawie nominacji tymczasowej. Warunek – musiał uzupełnić wykształcenie. Tak też się stało.

Rok później – na własną prośbę – przeniósł się do szkoły w Parchatce, w której pracował do 1933 r. W tym czasie wciąż kształcił się, skończył m.in. wyższy kurs nauczycielski w Warszawie. 1 sierpnia 1933 r. podjął pracę nauczyciela w Szkole Powszechnej nr 2 we Włostowicach. Uczył rysunku i techniki.