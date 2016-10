Chcą stworzyć Inkubator Przetwórstwa Lokalnego. Żeby każdy mógł przetworzyć swoje produkty

- Stowarzyszenie założyliśmy po to, aby rozwinąć naszą działalność - mówi Elżbieta Lech, prezes koła i stowarzyszenia. - Dzięki temu mamy konto i możliwość pozyskiwania środków na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Teraz zabiegamy o grant na utworzenie we wsi Centrum Aktywności Społecznej. Ma to być miejsce służące całej naszej społeczności.

Grant

W przyszłym centrum poza spotkaniami, imprezami kulturalnymi i szkoleniami ma funkcjonować także dobrze wyposażona kuchnia. Panie będą w niej odtwarzać lokalne potrawy oczywiście z miejscowych produktów, po czym serwować je na dożynkach, festynach, czy w miejscowym Gminnym Ośrodku Kulturalnym.

- Jesteśmy w stanie przygotować wszystko: od naszych pierogów z bobem, przez forszmak po lubelsku, ciasta po nalewki - dodaje Elżbieta Lech. - Przed trzema laty nasza nalewka z kwiatów czarnego bzu na Festiwalu Smaków Jesieni w Kazimierzu Dolnym zajęła pierwsze miejsce.

O grant na centrum panie z Dobryniowa ubiegają się za pośrednictwem krasnostawskiej Lokalnej Grupy Działania, której prezesuje Dorota Sawa. Na co dzień LGD służy pomocą Kołom Gospodyń Wiejskich i takim stowarzyszeniom jak Kraska. Dzięki niej coraz więcej ludzi dowiaduje się, jak wspaniałe i smaczne rzeczy dzieją się w krasnostawskim powiecie.

Inkubator

- Wraz z naszymi partnerami staramy się promować lokalne smaki i potrawy, zdrowe, smaczne i przygotowywane z tego, co rodzi nasza ziemia - mówi pani Dorota. - Naszym celem na dziś jest także stworzenie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego. Chodzi o dobrze wyposażony obiekt, który spełni wszelkie warunki stawiane przez sanepid. Każdy będzie mógł w nim przetworzyć swoje produkty, owoce miękkie, jabłka, warzywa, czy nawet zioła, aby później gotowe przetwory sprzedać na jarmarkach, festynach, czy dożynkach. Niestety przepisy nie pozwalają jeszcze, aby tego rodzaju przetwory mogły trafiać do sklepów.

Na stworzenie inkubatora krasnostawska LGD ma już pół miliona złotych uzyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Sawa szacuje, że obiekt będzie gotowy w 2018 r. Mają z niego korzystać także przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury. W przeciwieństwie do indywidualnych producentów swoje produkty będą mogli wstawiać do handlowych placówek.

Szlaki

Dla wszystkich tych produktów LGD już tworzy markę Krasna Chata. To oryginalna galeria produktu lokalnego i rękodzieła. Marka ta ma być udostępniana wszystkim zainteresowanym producentom bezpłatnie. Pod warunkiem, że ich produkty będą wytwarzane z zasobów ziemi krasnostawskiej. Marka już została przekazana Urzędowi Patentowemu do zarejestrowania.

Krasnostawska LGD nie ogranicza się jedynie do wspierania lokalnych producentów, stowarzyszeń, czy KGW.

- W planach mamy kilka projektów związanych z tworzeniem szlaku rowerowego Green Waice Dziedzictwo Wschodu, ale też szlaku kulinarnego oraz kajakowego od źródeł Wieprza do jego ujścia do Wisły w Dęblinie - wylicza Dorota Sawa. - Z kolei już 15 października zapraszamy do hali sportowej w Żółkiewce na Festiwal Smaków Jesieni połączony z galą z okazji 150-lecia ruchu Kół Gospodyń Wiejskich.

Forum

Na to wydarzenie 10 kół z terenu powiatu ma przygotować potrawy oczywiście z owoców jesieni. W sportowej hali stoły na pewno będą się uginały od lokalnych przysmaków. Kolejnym przedsięwzięciem LGD będzie zwołanie 16 Forum Gospodarczego, adresowanego do osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, bądź ją rozwinąć.

- Niedługo, po raz pierwszy jako Lokalna Grupa Działania zaczniemy też ogłaszać konkursy na tak zwane małe granty przeznaczone na różnego rodzaju inicjatywy społeczne w wydaniu organizacji pozarządowych - mówi prezes Sawa. - Kolejne będą adresowane także do firm rozwijających działalność oraz samorządów. Zainteresowani już mogą zapoznawać się z dokumentami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej.