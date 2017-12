Ewa Nowak: Nastolatek to nie jakiś dziwaczny twór, to po prostu człowiek

- Kiedy pisałam „Bardzo białą wronę” myślałam o sobie, czternastoletniej Ewuni, która by taką powieść przeczytała i nie musiała potem przez rozmaitych chłopców-socjopatów wylewać Bałtyku łez. Chcę, żeby dziewczyny wiedziały, że jeden taki sygnał i trzeba uciekać - mówi pisarka Ewa Nowak

Rozmowa z Ewą Nowak, autorką powieści dla młodzieży

• Zajmuje się pani najtrudniejszym, w mojej ocenie, gatunkiem literackim: pisze pani powieści dla młodzieży. Czy to był świadomy wybór, czy po prostu „tak wyszło”?

- Świadomy wybór. Młody człowiek, noszący w sobie wielką tajemnicę - czy wyrośnie z niego dżdżownica czy orzeł - jest dla mnie fascynujący. Do tego dochodzi prawo pierwszych połączeń. Wszystko, co przytrafia się nam po raz pierwszy, rzeźbi w nas drogę, którą chętnie idziemy potem już cały czas, spodziewając się tego, co poznaliśmy. Dlatego tak ważne jest, żeby we wszystkich obszarach życia pierwsze doświadczenia były pozytywne, a jeśli nie są, to żeby je skutecznie „odczynić”.

• Nic nie zmieniło się w ostatnich latach tak bardzo, jak forma komunikacji młodych ludzi: mamy przekaz uproszczony, obrazkowy, skrótowy. Jak się do tego ma tradycyjna powieść?

- Wciąż jest czyta