Historia Puław: Dlaczego Lubomirski zbudował posiadłość akurat tutaj?

Wśród wielu kierunków działalności Stanisława Herakliusza Lubomirskiego znalazła się również budowa w jego rozległych posiadłościach, rozrzuconych po całym kraju, licznych zamków, pałaców i kościołów. Był pierwszym z właścicieli, który zauważył i docenił piękno puławskiego krajobrazu.

Uroki puławskiego krajobrazu podkreślane były w literaturze wielokrotnie. Oto wyjątki z jednego z takich opisów. „ Ku południowi otwiera się stąd rozległy i piękny widok na głęboki przełom Wisły… Od południo-wschodu zbliża się ku Puławom wydłużonym cyplem Wyżyna Lubelska… Jest to rodzaj płyty wyżynnej, zbudowanej z pokładów kredowych i przykryty grubym płaszczem lessu…, porozcinanej gęstą siecią dolin i wąwozów, że stanowiła ona jedyną w swoim rodzaju jednostkę krajobrazową, nie mającą równych w Polsce. (…)

Od wschodu graniczy z Puławami pradolina Kurówki, zapoczątkowana niegdyś przez wody topniejącego lądolodu… Na dnie pradoliny leży Końskowola, Kurów i Markuszów”.

Czy walory krajobrazowe stanowiły dla Stanisława Herakliusza Lubomirskiego ważną przyczynę lokalizacji obiektu?

Puławy leżały prawie w centrum kraju, a „o dzień drogi od Warszawy”, na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych.

Tędy przebiegała droga lądowa Wschód – Zachód, prowadząca z Rusi przez Hrubieszów, Krasnystaw, Lublin, a następnie Wąwolnicę, Rzeczycę, do Kazimierza, i dalej przez Puławy i Radom do Poznania i Wrocławia. W Puławach ten wielki trakt lądowy Wschód – Zachód krzyżował się ze szlakiem wodnym wiślanym, prowadzącym z Krakowa do Gdańska.