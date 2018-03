Kucharz, który został artystą. Mariusz Dubiel i jego niesamowite pisanki [zdjęcia]

O jego dziełach powstał nawet materiał w agencji Reuters, jedna z największych agencji prasowych na świecie. Ostatnio można go było spotkać w sobotę podczas wielkanocnego kiermaszu na pl. Zamkowym w Lublinie. Rozmowa z Mariuszem Dubielem ze Słodkowa Drugiego (powiat kraśnicki), który wydrapuje pisanki.

• Czy maluje pan obrazy?

– Nie, nie maluję obrazów, ale kiedyś zajmowałem się rysunkiem.

• To skąd kuchnia wzięła się z pana życiu?

– Z wykształcenia jestem kucharzem (uśmiech), aczkolwiek myślałem kiedyś też o szkole plastycznej.

• Długo pracował pan w zawodzie kucharza?

– Sporo. Przygotowywałem dania na wesela. Szykowałem też imprezy okolicznościowe. Później zająłem się portretem, a następnie pisankami.

• Dlaczego?

– Namówiła mnie do tego moja mama, co za każdym razem podkreślam. To było kilka lat temu, przed Wielkanocą. Przyznaję, że podszedłem do tej propozycji z wielkim oporem. Moja pierwsza pisanka była z wizerunkiem Jezusa Chrystusa. Była jeszcze nieudolna i nie za ładna, tak jak to na początku bywa.

• W pana rodzinie ktoś zajmuje się pisankami, albo w ogóle szeroko pojętą sztuką?

– Mama kiedyś wydrapywała pisanki, podobnie jak ja wydrapuje nożykiem poszczególne motywy, tyle, że jej były prostsze. Mama robiła to jednak przede wszystkim ze względu na ludową tradycję, która niestety zanika.