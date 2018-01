Nauka w „Szkole Orląt”. "Rekrutacja jest trudna i czasochłonna, ale warto ją przejść"

Mamy nadmiar kandydatów, ale chcielibyśmy mieć jeszcze więcej - przyznają władze „Szkoły Orląt”. Rekrutacja do dęblińskiej uczelni trwa tylko do końca marca. Na chętnych do nauki w mundurze czeka około 120 miejsc

- Rekrutacja jest trudna i czasochłonna, ale warto ją przejść, bo to wyjątkowa szkoła - zapewnia gen. Piotr Krawczyk, rektor - komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. - Nie mamy już 10 kandydatów na miejsce, ale nasza uczelnia nadal jest elitarna. Biorąc pod uwagę sprzęt jakim dysponujemy, to najnowocześniejszy ośrodek szkoleniowy w Polsce. Szkolenie selekcyjne WSOSP kształci ok. 1800 studentów z czego 1100 na wydziale lotniczym. Niespełna połowa tej grupy to studenci wojskowi. Zainteresowani studiowaniem w mundurze każdego roku walczą o około 100 miejsc. - W tym roku limit został ustalony na 110-120 miejsc - dodaje generał Krawczyk. - Rekrutacja na studia wojskowe potrwa do 31 marca. Po tym terminie nie będzie już można składać wniosków.