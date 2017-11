Od stu lat można się tu ostrzyc. Ten salon fryzjerski działa w Lublinie od 1917 roku

Dawno, dawno temu, kiedy nie było tu jeszcze miasta, powstał dom. Gdy Lublin się pojawił z nazwami ulic i tabliczką „37”, drzwi na wysokim parterze dostały szyld FRYZJER. Nożyczki szczękają tu do dziś



To był jeden z wielu telefonów do redakcji tego dnia: Wiecie, że w Lublinie jest fryzjerski męski, który działa od 1917 roku? Chodzę tam od wielu lat. Może was to zainteresuje? Zakład jest przy ul. Kunickiego 37 - powiedział jakiś pan i się rozłączył.

To nie brzmiało wiarygodnie. Fryzjer? Od stu lat w tym samym lokalu? Na dodatek wyszukiwarka internetowa zna zakład fryzjerski spod „37”, ale o nazwie „Beata” i dla pań. Męski pod tym adresem się pojawia, ale dopiero na stronach gospodarczych lub informatorów branżowych.

Na ukos

- Nam reklamy nie trzeba. Pracy mamy dość - mówi Jerzy Gospodarek, właściciel zakładu fryzjerskiego na którego drzwiach wejściowych można przeczytać: Rok założenia 1917 (fot. 4).