Ostrów czeka na górników. Planują zatrudnić 300 nowych pracowników

Rozmowa z Krzysztofem Szlagą, prezesem zarządu LW Bogdanka SA.

• Podczas tegorocznej Barbórki górnicy z Bogdanki mieli powody do zadowolenia. Jak pan ocenia sytuację w kopalni?

- Sytuacja Bogdanki jest stabilna i dobra. Realizujemy naszą strategię. W tym roku, zgodnie z zapowiedziami, zrealizujemy wydobycie na poziomie ok. 9 mln ton. Wypracowujemy solidne wyniki finansowe. W tym roku zanotujemy też rekord jeśli chodzi o roboty przygotowawcze - wykonamy między 29 a 30 km korytarzy. Mamy zapewnione długofalowe bezpieczeństwo wydobycia i sprzedaży węgla, a to solidna baza do tego, byśmy mogli ze spokojem fedrować, baza do naszego dalszego rozwoju. W 2018 roku rozpoczniemy także przygotowania do uruchomienia w 2020 roku pierwszej ściany w złożu Ostrów, na które koncesję wydobywczą otrzymaliśmy kilka tygodni temu.